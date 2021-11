Adesso è ufficiale: Antonio Conte riparte dal Tottenham. L’annuncio del club inglese

A pochi mesi dall’addio all’Inter dopo la conquista dello scudetto, Antonio Conte torna subito in panchina. È ufficiale il ritorno del tecnico pugliese in Premier League: una trattativa lampo dopo l’esonero arrivato nelle ultime ore da parte del club inglese.

Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. L’ex Inter e Juventus subentra ad Espirito Santo, esonerato questa mattina dopo gli ultimi deludenti risultati. Gli ‘Spurs’ sono attualmente ottavi in Premier League e addirittura terzi nel girone di Conference League. Paratici e la dirigenza inglese hanno così deciso di sollevare il portoghese dal proprio incarico, affidando la guida tecnica all’allenatore pugliese.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021