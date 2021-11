Calciomercato, uragano Conte | Poker d’assi in Serie A

L’arrivo di Antonio Conte al Tottenham rivoluziona il calciomercato: il tecnico pugliese guarda a svariati profili in Serie A

Manca ormai soltanto l’ufficialità. Antonio Conte, come raccontato da Calciomercato.it, è pronto a legarsi al Tottenham dopo il via libera di Levy. Il tecnico pugliese è pronto a tornare in pista, l’annuncio si attende in queste ore.

Una sfida non semplice, quella che lo attende sulla panchina degli ‘Spurs’, ma la società sembra pronta ad accontentarlo per rilanciarsi dopo un brutto avvio di stagione. Il club londinese cambierà molto nelle prossime sessioni di mercato, a cominciare da quella invernale. Una potenza di fuoco pronta a sprigionarsi, con Conte che guarda soprattutto alla Serie A e a un vero e proprio poker di colpi di grande livello.

Calciomercato, la ‘spesa’ di Conte in Serie A: due colpi subito, e in estate…

Nel mirino per gennaio, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero soprattutto due giocatori. A centrocampo, si può tentare il blitz per portare a Londra Franck Kessie. L’ivoriano è lontano dal rinnovo con il Milan, i rossoneri potrebbero optare per il male minore e provare a monetizzare qualcosa dalla sua cessione. Altro giocatore che interesserebbe molto è Manuel Lazzari. L’esterno fatica nella difesa a quattro di Sarri mentre sarebbe l’ideale come laterale a tutta fascia, alla Lazio potrebbe essere a breve recapitata una proposta con qualche scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter ‘trema’: tre big sulla lista di Conte | Scambio anti-Juve

Ma non è finita qui. Conte guarda ovviamente con grande attenzione all’Inter, che in estate potrebbe essere costretta ad almeno un’altra cessione pesante. Ed è inevitabile, secondo ‘Tuttosport’, pensare all’assalto ad almeno uno tra Nicolò Barella e Lautaro Martinez, veri e propri pallini del tecnico scudettato.