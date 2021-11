Calciomercato, Pirlo tra rifiuti e scenari futuri

L’ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, dopo la sua avventura in bianconero è ancora a caccia di una nuova chance. Tutti gli scenari per il futuro dell’ex centrocampista

Mentre Massimiliano Allegri fatica a trovare la giusta identità della sua Juventus, l’ex allenatore bianconero Andrea Pirlo è ancora senza squadra ed a caccia di una nuova avventura. Diversi gli scenari che in queste settimane hanno circondato il nome dell’ex centrocampista della Nazionale. Pirlo dal canto suo per ora non considera la Sampdoria avendola già rifiutata la scorsa estate. Il club blucerchiato infatti sogna eventualmente di arrivare a Gennaro Gattuso.

L’ex Napoli ha però una pretesa di ingaggio importante ed uno staff tecnico numeroso: ostacoli complessi da superare. La soluzione giusta quindi in caso di separazione da D’Aversa potrebbe essere Iachini.

Calciomercato, Pirlo e gli scenari futuri: dalla Sampdoria al sogno sfumato Barcellona

Il Genoa aveva pensato a Pirlo ma resta ostacolo ingaggio mentre l’Udinese, in caso di esonero futuro di Gotti, valuta Maran. L’ex allenatore della Juventus resta inoltre a bocca asciutta anche per ciò che concerne il sogno Barcellona che ha ormai scelto, come noto, Xavi Hernandez. Pirlo resta quindi in attesa di capire quale sarà la sua prossima chance. Va inoltre ricordato che il Tottenham, che attraversa una crisi di risultati in questo avvio, dovrà riflettere sulla posizione di Espirito Santo.