CM.IT | Panchina Sampdoria: i retroscena su D’Aversa e Gattuso

La panchina di D’Aversa resta in bilico: le idee di Ferrero per la Sampdoria e il retroscena su Gennaro Gattuso

La Sampdoria per ora non cambia. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, D’Aversa rimarrà almeno fino alla prossima sfida contro il Bologna.

Ferrero non considera il tecnico l’unico colpevole del momento e per questo ha preferito mandare tutti in ritiro, con l’obiettivo di vincere il prossimo match ed allontanare così il rischio esonero. I possibili sostituti? Tanti i nomi visionati, anche se al momento il preferito dei blucerchiati, ovvero Gattuso, resta complicatissimo. L’ex tecnico del Napoli pretende un ingaggio importante anche per il suo staff, composto da tanti collaboratori.