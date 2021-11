La Roma corre ai ripari: colpo dal Real, lo soffia alla Juve

La Roma cerca rinforzi a centrocampo: nel mirino un giocatore che da tempo è in orbita Serie A, Juve compresa

La Roma si lecca le ferite dopo la sconfitta interna con il Milan, condita da tantissime polemiche da parte giallorossa – con Mourinho che ha preferito non parlare “per non essere squalificato” – ma comunque meritata dalla squadra di Pioli. A gennaio il tecnico portoghese ha già chiesto rinforzi, ne ha bisogno almeno in tre ruoli: fascia destra, centro della difesa (visto che Smalling non offre garanzie fisiche) e ovviamente centrocampo.

In particolare in mediana la Roma è ridotta all’osso, non ha alternative reali e valide. Lo Special One ha sostanzialmente fatto fuori Villar e Diawara, entrambi fuori dai convocati da qualche partita, promuovendo Darboe a primo sostituto dei titolari Cristante e Veretout, che però non escono mai se non per fare spazio a giocatori più offensivi alla ricerca del gol.

La Roma ci prova per Ceballos: ipotesi anche per la Juventus

Manca un po’ di qualità anche al centrocampo della Roma, per questo Tiago Pinto sta cercando puntelli importanti. Da tempo si parla di Denis Zakaria, svizzero del Gladbach in scadenza 2022 che sarebbe il giocatore perfetto per Mourinho, ma su cui c’è anche la Juventus. Ma in queste settimane è già spuntato il nome di Dani Ceballos del Real Madrid. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Pinto ci sta lavorando da giorni, lo vorrebbe prendere in prestito sfruttando il fatto che il classe ’96 non ha mai giocato finora con i Blancos.

All’Arsenal ha fatto bene in prestito per due anni, ma poi non c’è stato il riscatto e con Ancelotti per lui non c’è spazio. Il Real lo cederebbe anche, con un contratto in scadenza nel 2023 sarebbe un addio conveniente. Purtroppo per la Roma, però, Ceballos sarebbe più interessato a restare in Spagna e quindi darebbe priorità al Betis rispetto ai giallorossi. Pinto dovrà fargli cambiare idea e convincerlo. Dello spagnolo, inoltre, si era parlato anche in ottica Juventus, che avrebbe bisogno di un innesto di qualità in quel reparto. I bianconeri dovrebbero però prima sfoltire e in questo senso avrebbero pure la carta Rabiot eventualmente da giocarsi col Real e con Ancelotti, che apprezza il giocatore e già lo voleva all’Everton dopo averlo allenato al PSG.