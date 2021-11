Calciomercato, via per ‘gelosia’: offerte da Juventus e Milan

Calciomercato, un calciatore il cui futuro è in bilico nel proprio club potrebbe dire addio per ‘gelosia’: offerte da Juventus e Milan

Juventus e Milan vivono due situazione opposte in campionato al momento. I bianconeri hanno rimediato il secondo ko consecutivo contro il Verona e si è aperta una vera e propria crisi. Tant’è che Allegri, d’accordo con la società, ha deciso di mandare i suoi in ritiro, sperando in un miglioramento repentino dei risultati, a partire dallo Zenit.

Ancora tre punti, invece, per gli uomini di Pioli, arrivati stavolta contro la Roma di Mourinho all’Olimpico. La prestazione c’è stata, anche se non sono mancate le polemiche per la gestione arbitrale della gara. I rossoneri sono tornati in testa a pari punti con il Napoli, il modo migliore per prepararsi al meglio ad una settimana molto complicata tra Champions e derby. Tra un impegno in campo e l’altro, le società si ritagliano uno spazio anche per il calciomercato. A tal proposito, arrivano novità interessanti dalla Spagna.

Addio per ‘gelosia’: offerte anche da Juventus e Milan

Stando a quanto riferisce ‘El Chiringuito’, lo stato d’animo di Asensio al Real Madrid non sarebbe dei migliori a causa del momento ottimo di Vinicius. Il brasiliano è sempre più un punto fermo di Ancelotti e sta mettendo in ombra l’ex Espanyol.

L’attaccante spagnolo, che soffre particolarmente questa situazione, starebbe riflettendo su una possibile partenza già a gennaio (contratto in scadenza giugno 2023 e valutazione sui 30 milioni di euro). Per lui ci sarebbero offerte da Juventus e Milan, ma anche Borussia Dortmund, Liverpool e Arsenal. Questi club aspettano una decisione.