Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, nel corso di Calciomercato Show, ha parlato di Juventus. Lente di ingrandimento sul centrocampo bianconero

In diretta su CMIT TV, nel corso del nostro Calciomercato Show, è intervenuto Furio Focolari. Il noto giornalista, tra i tanti temi trattati, si è soffermato a parlare della Juventus.

Dito puntato contro Allegri ma soprattutto sul centrocampo bianconero, non ritenuto all’altezza: “Se la Juve volesse licenziarlo, cose che non è in programma, gli costerebbe ben 72 milioni. Ma questa è la volontà di Agnelli… Allegri è ancora più arrogante di Mourinho, era convinto di avere la bacchetta magica, senza rendersi conto del centrocampo che ha. Rabiot è il giocatore più sopravvalutato degli ultimi 50 anni. Non capisco come possa giocare nella Nazionale francese. McKennie è da Sampdoria o da Empoli. Arthur non ha capito ancora chi è. Locatelli è l’unico ma non lo fa giocare”.

Calciomercato Juventus, Chiellini come Zanetti: “Vlahovic va da Conte”

“La Juve non ha avuto il coraggio di far con Chiellini quello che ha fatto con Del Piero – prosegue Focolari alla CMIT TV – Chiellini è arrivato… Mi ricorda lo Zanetti degli ultimi anni all’Inter. E’ un delitto tener fuori De Ligt“.

Niente Vlahovic – “Non credo che Vlahovic andrà alla Juventus. Credo che andrà al Tottenham, visto l’arrivo di Conte. Vlahovic è un top player”.