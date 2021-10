Roma-Milan, Mourinho esplode: “Se parlo mi squalificano”

Post partita breve ma intenso per Josè Mourinho che si è presentato per una brevissima apparizione ai microfoni. Le polemiche continuano

Termina tra le polemiche la serata intensissima di Roma-Milan, sfida che ha premiato nel risultato i rossoneri di Stefano Pioli capaci di mettere altri tre punti a referto grazie alle reti di Ibrahimovic e Kessie. Non sono mancati episodi e polemiche nella notte dell’Olimpico che ha visto un Josè Mourinho in primissima fila.

La situazione relativa al calcio di rigore e qualche scelta nel finale hanno fatto infuriare lo Special One, che ha fatto registrare un paio di reazioni nel corso della sfida. Il portoghese ha quindi espresso un parere molto forte nel post-partita.

Roma-Milan, Mourinho colmo di rabbia: “Se parlo mi squalificano”

Josè Mourinho arrivato ai microfoni di ‘Dazn’ di fatto come sottolineato dai colleghi non vuole rispondere alle domande dello studio e si limita quindi ad un paio di brevi dichiarazioni: “Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più. Se parlo domenica non sono in panchina. Mi da rabbia la mancanza di rispetto nei confronti dei nostri tifosi. Questo rispetto che abbiamo noi altri non lo hanno”.