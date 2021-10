Jose Mourinho si sfoga in conferenza stampa dopo gli episodi arbitrali di Roma-Milan

“Non voglio parlare, non voglio avere ripercussioni disciplinari e voglio stare in panchina domenica prossima”. Jose Mourinho si presenta in conferenza stampa pochissimi minuti dopo la sconfitta contro il Milan, condita dalle numerosissime polemiche e proteste della panchina giallorossa per alcuni episodi soprattutto nel finale. Il portoghese mette in chiaro e cose: ‘non parlo, sennò mi squalificano’.

“Mi limito a fare i complenti al Milan che ha vinto – continua Mou -. Fa male al cuore vedere che non c’è rispetto per i romanisti. Il rispetto che abbiamo noi professionisti della Roma e il rispetto che tutti dovrebbero avere non è stato lo stesso. Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, contro una squadra con qualità individuale e collettiva, con un lavoro di anni. Una grande squadra, ma è stata una partita senza rispetto per i romanisti. Mi fa male, non dico altro. Ho fatto uno sforzo, nel prendere tutti i giocatori nello spogliatoio e non aspettare l’arbitro. Siamo riusciti a controllare le emozioni, ma non dirò altro, scusate ma voglio stare in panchina domenica prossima”.