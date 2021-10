Pagelle e tabellino del primo tempo di Inter-Udinese, match di San Siro valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Correa lancia la squadra di Inzaghi

L’Inter non sbaglia e cambia marcia nella ripresa nel lunch match contro l’Udinese. A San Siro è Joaquin Correa a prendersi la scena: l’argentino spacca la partita con una doppietta in otto minuti, riscattando un primo tempo deludente.

Positive in casa nerazzurre le prove del solito Barella e Perisic, all’Udinese di Gotti non bastano le parate di Silvestri. Beto non punge in attacco, Dzeko a secco per la prima volta al Meazza in campionato. Inzaghi bissa la vittoria di Empoli e mette pressione a Napoli e Milan, in attesa dello Sheriff in Champions e del derby di domenica prossima contro i cugini rossoneri.

Le pagelle di Inter-Udinese: Dzeko a secco, Silvestri non basta a Gotti

INTER

Handanovic 6 – L’Udinese lo impegna poco. Riflessi pronti nel finale su Deulofeu.

Skriniar 6,5 – Parte un po’ impacciato. Cresce tanto durante il match e dalle sue parti non si passa.

Ranocchia 6,5 – Risponde presente alla chiamata di Inzaghi. Sfiora di testa il gol del vantaggio nel primo tempo

Bastoni 6 – Prende un colpo alla gamba che lo limita nel primo tempo. Resta in campo e dà il suo contributo alla causa.

Dumfries 5 – L’unica cosa buona della sua partita è l’assist per il raddoppio di Correa.

Barella 7 – Solo un super Silvestri gli nega la gioia del gol. E’ sempre nel vivo del gioco, l’anima e il cuore di questa Inter. Non sbaglia una partita da secoli e il pubblico lo coccola in attesa del rinnovo (80′ Sensi sv).

Brozovic 6,5 – Uomo cardine: ogni pallone della manovra nerazzurra passa dai suoi piedi.

Calhanoglu 6,5 – E’ un fattore da fermo. Stavolta, però, ricama bene ed è efficace anche tra le linee (70′ Vidal 6 – Sfiora subito la rete con un rasoterra da fuori).

Perisic 7 – Come un diesel: parte a rilento per aumentare i giri del motore in corso d’opera. Intelligente sul velo che lancia Correa verso la rete del vantaggio (85′ Dimarco sv).

Correa 7,5 – Non brilla per un’ora di partita, fino allo spunto che cambia le sorti del match. Non sazio, inventa anche il destro del raddoppio. Torna decisivo, riscattandosi con gli interessi. Esce tra gli applausi di San Siro, ricevendo l’abbraccio di Inzaghi in panchina (70′ Sanchez 6 – Cerca con insistenza il gol ma non lo trova).

Dzeko 5,5 – Il più delle volte viene anticipato da Nuytinck e Samir. Stavolta a secco a San Siro: è umano anche lui (80′ Lautaro Martinez sv).

All. Inzaghi 6,5 – L’Inter fatica nel primo tempo nonostante le occasioni. Dopo l’intervallo ci pensa Correa a togliere le castagne dal fuoco al tecnico piacentino e a consegnare ai nerazzurri tre punti importanti per la corsa al vertice. Buon viatico in vista del decisivo sconto di Champions contro lo Sheriff.

UDINESE

Silvestri 7 – Mura da campione per due volte Barella. Si ripete sull’1-0 su Dzeko. Deve arrendendersi solo alle invenzioni di Correa.

Becao 5,5 – Guardia attenta dal suo lato, fa valere il fisico. Nel secondo tempo perde un po’ la bussola.

Nuytinck 5,5 – Duella con Dzeko e limita l’incedere del centravanti bosniaco. Troppo passivo però sul guizzo di Correa.

Samir 6,5 – Sempre sul pezzo e doppia chiusura tempestiva nella prima frazione su Dzeko e Barella.

Molina 6 – Spinge con costanza sulla destra, anche se alle volte pecca di precisione quando va al cross (89′ Soppy sv).

Pereyra 6 – Parte leggermente più arretrato, posizione forse che non lo favorisce. L’Udinese si affida alla sua qualità ma l’ex Juve si accende soltanto a tratti.

Jajalo 6 – Ha compiti prettamente difensivi davanti la difesa: lavoro sporco e prezioso (58′ Walace 6 – Salvataggio su Dumfries).

Makengo 6 – Esplosivo e grintoso, la sua forza fisica si fa sentire in mezzo al campo (70′ Arslan 5,5 – Ha poche opportunità per incidere).

Stryger Larsen 5,5 – L’inizio è confortante, mette pressione a Dumfries. Cala alla distanza e non approfitta degli spazi lasciati dall’olandese (70′ Udogie 5,5 – In campo a risultato già acquisito).

Success 6 – Frizzante nel primo tempo, dà filo da torcere alla retroguardia interista. Ha meno energie nella ripresa e viene sostituito (58′ Deulofeu 6 – Vivace con le sue serpentine, impegna Handanovic).

Beto 5 – Qualche sponda interessante, però combina veramente poco davanti ad Handanovic.

All. Gotti 5,5 – L’Udinese non riesce a reggere l’urto nella ripresa dopo un primo tempo positivo. Friulani schiantati da Correa e che creano veramente poco dalle parti di Handanovic. Serviva osare qualcosa in più nonostante la forza dell’avversario.

Arbitro: Sacchi 6 – Partita che non gli crea grosse difficoltà. Il VAR gli viene in soccorso sul fuorigioco di Udogie.

TABELLINO

INTER-UDINESE 1-0

60′ e 68′ Correa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella (80′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (70′ Vidal), Perisic (85′ Dimarco); Correa (70′ Sanchez), Dzeko (80′ Lautaro Martinez). A disposizione: Radu, Gagliardini, de Vrij, Vecino, Kolarov, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Inzaghi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (89′ Soppy), Pereyra, Jajalo (Walace), Makengo (70′ Arslan), Stryger Larsen (70′ Udogie); Success (58′ Deulofeu), Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Samardzic, Forestieri, De Maio. Allenatore: Gotti

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Beto (U), Pereyra (U)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 3′; spettatori 48.076