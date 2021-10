Halloween da incubo per Allegri: è la peggior Juventus del decennio

Inizio di campionato horror per la Juventus: dopo undici giornate, Allegri pareggia sé stesso col peggior inizio del decennio

La sconfitta contro il Sassuolo è arrivata come una doccia fredda, come un temporale in estate, quella contro il Verona invece è stata una conferma. Questa Juventus non ha certezze, se non quella che non può sottovalutare nessun avversario.

Dopo l’esonero di Andrea Pirlo, il ritorno di Massimiliano Allegri in estate era stato accolto con calore dalla tifoseria bianconera. La convinzione era quella di ritrovare un allenatore esperto, capace di riportare in auge la mentalità vincente e da ‘schiacciasassi’ della Juventus. E, invece, l’Allegri-bis è iniziato in maniera disastrosa: quella del tecnico livornese è una partenza horror e sono i numeri a certificarlo.

Disastro Allegri, è la peggior Juve del decennio | Quella di Delneri era a +4

Undici giornate di Serie A e la Juventus ha solamente 15 punti in classifica. Nell’ultimo decennio è successo solamente una volta e, anche quella volta, in panchina c’era Massimiliano Allegri. Era la stagione 2015/16 e quell’anno i bianconeri riuscirono a rimontare, vincendo un clamoroso scudetto. La forza di quella squadra, però, è totalmente diversa da quella che si può intravedere nella compagine attuale e le rivali sembrano essere anche molto più attrezzate.

Negli ultimi anni i bianconeri sembrano avere perso certezze, ma mai così male come in questo inizio di stagione. La Juve del criticatissimo Andrea Pirlo, dopo undici giornate, aveva 23 punti: +8 su quella di Max. Maurizio Sarri all’undicesima veleggiava a +14 punti sulla Juve di Allegri, con 29 punti in classifica. Fa ancora più effetto confrontare l’ultima stagione di Max in bianconero: dopo undici giornate i punti erano 31, +16 rispetto a quella attuale.

Un dato che, ancora di più, deve far preoccupare i tifosi bianconeri è quello che riguarda la Juventus di Delneri. Era la stagione 2010/11 e quell’anno ‘Madama’ terminò il campionato con un settimo posto. La compagine di Delneri, dopo undici giornate, aveva 19 punti: +4 rispetto a quest’anno. Insomma, un Halloween veramente horror per Massimiliano Allegri.