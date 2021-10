Juventus, Allegri imputato principale: “Meno scenate”

Dure critiche per Allegri dopo la sconfitta di oggi della Juventus contro il Verona; arrivano le parole di Salandin

Piovono critiche su Max Allegri. La sconfitta odierna contro il Verona segna il possibile addio all’obiettivo scudetto per la Juventus, che nell’undicesima giornata di Serie A è già scivolata a metà classifica. Difesa disattenta, attacco flebile, gioco deludente e risultati scadenti. Un mix di fattori negativi che sembrano bastare per mettere il tecnico sul banco degli imputati.

Verona-Juventus, dura critica di Salandin per Max Allegri

Chiaro il messaggio del giornalista Stefano Salandin apparso stasera su Twitter: “Meglio farli lavorare di più in settimana che fare le scenate togliendosi il cappotto. Allenattori (le due t non sono un refuso)”. Sui social, inoltre, stasera non è mancato chi ha chiesto l’esonero di Allegri. Nemmeno il suo ritorno, per ora, è servito a riportare serenità e risultati alla società di Agnelli. Inevitabili le riflessioni dell’ambiente juventino.