Juventus, arriva la stoccata per Allegri: “Autentico disastro!”

Sconfitta anche dal Verona, la Juventus fa i conti con le critiche di Condò e Costacurta verso Allegri e non solo

Dopo la sconfitta della Juventus contro il Verona, piovono critiche per Max Allegri. Paolo Condò, presente negli studi di ‘Sky Sport’, non ha usato mezzi termini: “La Juve ha otto punti in meno dell’anno scorso, gestione Pirlo, quattordici in meno di due anni fa, gestione Sarri, e sedici in meno dell’ultimo anno di Allegri. Questo vuol dire che ci sono problemi che la presenza di Cristiano Ronaldo ha mascherato. Non me la sento di dire che la Juve abbia una brutta rosa: evidentemente sono venuti a mancare i giocatori di personalità per gestire momenti difficili come questo. E’ mancato anche l’allenatore: il ritorno di Allegri fino ad ora è stato un autentico disastro. E’ una squadra probabilmente costruita male”.

Juventus, critiche di Costacurta e Condò per società, Allegri e giocatori

Anche Alessandro Costacurta ha espresso lasua opinione: “Le responsabilità di Allegri credo che ci siano, ma io a questo punto farei ricadere un po’ le colpe anche sui giocatori. Se tre anni fa Allegri era un pirla, Sarri era un pirla, Pirlo era un pirla… a questo punto viene da pensare che gli allenatori siano quelli che c’entravano di meno”.