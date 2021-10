Verona-Juventus, Tudor esulta e manda un messaggio ad Allegri

Igor Tudor esulta e manda un messaggio a Max Allegri dopo Verona-Juventus 2-1; elogi anche a Simeone

Felice per il 2 a 1 rifilato oggi alla Juventus, Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita: “Una parola ‘la mia Juventus’. Io sono al Verona, sono felice. Ho trascorso la begli anni ma ora sono qui. Ci abbiamo messo mentalità, i ragazzi hanno dato tutto. Dopo il 2 a 0 potevamo ancora andare in attacco, invece la Juve ha alzato il ritmo e ha creato qualcosina. Faccio i complimenti ai ragazzi – spiega ai microfoni di ‘Dazn’ – Dopo il 2 a 0 non mi è piaciuta la mentalità. Il giropalla ci sta, ma dovevamo andare a fare gol. Non si può rinunciare ad andare a fare gol. E’ così nel calcio. Oggi difensivamente siamo cresciuti, poi la qualità in attacco è quella: sono giocatori forti ed è bello allenarli”.

Tudor ha parlato anche dei miglioramenti da fare: “La solidità difensiva, subire meno tiri. Speriamo di continuare così. Simeone è forte, non c’è una spiegazione. E’ un ragazzo umile con la voglia di lavorare. E’ intelligente, secondo me anche in questo tipo di calcio lui si è trovato bene. La qualità non sta solo nelle gambe ma nel cervello. La Juve? Loro hanno qualità, uno degli allenatori più bravi e sicuramentene usciranno da questa situazione”.