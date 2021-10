Verona-Juventus, Allegri ammette: “Siamo da metà classifica”

Massimiliano Allegri commenta la sconfitta di Verona. L’analisi del tecnico bianconero ai microfoni di Dazn

C’è amarezza in casa Juventus per la sconfitta maturata a Verona nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sconfitta pesante, la seconda nel giro di pochi giorni dopo quella col Sassuolo.

“In questo momento le parole non servono a niente, c’è solo da lavorare” ha ammesso Massimiliano Allegri a margine della sfida del Bentegodi, decisa da uno straripante Giovanni Simeone. “Siamo in una situazione brutta di classifica, bisogna prendersi delle responsabilità e accettare la realtà, ovvero che siamo una squadra da metà classifica in questo momento” ha sottolineato il tecnico bianconero, sicuro del fatto che “le qualità ci sono, da qualche modo ci tireremo fuori da questa situazione. Piangersi addosso non serve a nulla, dobbiamo solo pensare a cosa fare”.

Il tecnico livornese ha proseguito: “Nel calcio le cose non vanno sempre come si pensa, bisogna reagire con orgoglio. Sapevamo di affrontare una squadra che punta molto su corsa e contrasti. Non possiamo battere le squadre di medio-bassa classifica solo perché abbiamo la maglia della Juventus, questo è il calcio, devi meritare il risultato. Forse pensavamo di essere più bravi di loro, ma in questo momento non lo siamo”.

Verona – Juventus, le parole di Allegri a fine partita

“Martedì ci attende una partita importante, dovremo affrontarla nel migliore dei modi” ha detto Allegri in vista dell’impegno di Champions League con lo Zenit di San Pietroburgo. “Non ci sono grandi squadre che vincono senza rispettare l’avversario. Difficilmente chi ha vinto nella storia ha giocato con sufficienza”.

“Ci manca la voglia di lottare, il calcio è fatto di contrasti, soprattutto in determinate partite. Siamo ad uno step finale per il campionato, ora però dobbiamo pensare alla Champions. Dobbiamo capire chi mandare in campo per portare la squadra alla vittoria” ha concluso il tecnico.

Ipotesi ritiro

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha anche parlato della possibilità che la sua squadra vada in ritiro: “Domani facciamo allenamento, poi vediamo. Ci sono momenti in cui si fa perché deve servire: per riposare, non tanto per punizione. Domani ci ritroveremo e vedremo il da farsi”.