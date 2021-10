Commisso pronto a tutto, la mossa per Vlahovic delude Juventus e Italiano

Vlahovic ormai destinato a lasciare la Fiorentina: Juventus in allerta, ma la mossa di Commisso può spiazzare i bianconeri

Per Dusan Vlahovic il destino appare segnato. Dopo le parole del presidente Commisso di qualche settimana fa, appare chiaro che l’attaccante serbo difficilmente resterà in maglia viola oltre questa stagione e la stessa Fiorentina si sta preparando all’addio. Acquistarlo però sarà tutt’altro che semplice: i viola per Vlahovic chiedono almeno settanta milioni di euro, cifra al momento eccessiva considerato il momento che vive il calcio mondiale.

Inoltre c’è da considerare che il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e Commisso ha chiaro in mente che più passa il tempo e meno potrà guadagnare dalla cessione del 21enne. Per questo il calciatore e il suo agente non hanno interesse a spostarsi a gennaio, cosa che invece farebbe piacere alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via a gennaio: la missione di Commisso

I bianconeri, infatti, non avrebbero la possibilità di farsi avanti per l’attaccante nel sessione invernale di trasferimenti, mentre in estate le possibilità di presentare un’offerta sono decisamente maggiori, magari sfruttando i soli dodici mesi di contratto e mettendo in piedi una proposta stile Chiesa.

Anche per questo – si legge sul ‘Corriere Fiorentino’ – Commisso ha dato mandato ai suoi uomini di provare a trovare un’altra soluzione già a gennaio per Vlahovic. Una mossa che deluderebbe la Juventus e Italiano.