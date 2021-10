Calciomercato, traballa la panchina in Serie A: i nomi per il sostituto

Calciomercato, traballa un’altra panchina in Serie A: la posizione del tecnico è a rischio, ecco i possibili sostituti

Mancano tre partite per chiudere una scoppiettante undicesima giornata di Serie A. In questi minuti sta andando in scena Salernitana-Napoli, mentre alle 20:45 assisteremo al big match Roma-Milan. Infine, chiuderà il turno il monday night tra Bologna e Cagliari.

Questa domenica di partite ha visto l’Udinese di Gotti perdere nuovamente, stavolta in casa dell’Inter per 2-0. I friulani sono ora quattordicesimi in classifica e la striscia racconta di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Un ruolino di marcia assolutamente preoccupante in ottica salvezza, che aumenta i dubbi sul futuro della panchina.

Calciomercato Udinese, Gotti a rischio: i possibili sostituti

La società, infatti, riflette sulla posizione di Gotti. Se l’allenatore dovesse continuare così, si potrebbe decidere di optare per un cambio della guida tecnica al fine di dare la svolta al gruppo.

Per l’eventuale rimpiazzo, occhio alle possibili candidature di Rolando Maran e Giuseppe Iachini. Ad oggi, però, è difficile che avvenga l’esonero di Gotti, ma il club bianconero terrà sotto osservazione il mister nelle prossime gare e si aspetta quanto prima una scossa.