Allegri o Conte, la soluzione alla crisi Juventus è chiara

Juventus in crisi nera dopo il doppio ko contro Sassuolo e Verona: è Allegri la soluzione per risollevare i bianconeri, il sondaggio

Crisi nera per la Juventus. La sconfitta di Verona, arrivata dopo il ko interno contro il Sassuolo, complica ancora di più le cose per i bianconeri. Allegri ovviamente finisce sul banco degli imputati e vara il ritiro in vista dei prossimi impegni di Champions e campionato.

Una situazione critica con il primo posto al momento lontano 13 punti ma che tra qualche ora potrebbe essere a +16. Anche il piazzamento Champions è più lontano: decima in classifica, la Juve è a quattro lunghezze dalla Roma, impegnata questa sera contro il Milan. C’è di che stare preoccupati e soprattutto da trovare soluzioni per il rilancio. Ma quale? Calciomercato.it ha chiesto sul proprio account Twitter quale potrebbe essere la formula per risolvere i problemi dei bianconeri.

Juventus, la soluzione è Allegri: sondaggio CM.IT

Nelle risposte ai sondaggio a prevalere è la linea della fiducia ad Allegri che è scelta dal 42,9% dei votanti. Richiamare Conte è la soluzione per il 36,5% di utenti che hanno votato il nostro sondaggio. Poca fiducia in quel che potrà succedere sul mercato di gennaio: l’arrivo di Vlahovic (12,7%) o Pogba (7,9%) sono le soluzioni meno votate.