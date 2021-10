Calciomercato Milan e Inter, bomber allo scoperto: “Ho fatto un patto”

Il bomber è una delle grandi occasioni a zero che offre attualmente il calciomercato. Per lui è derby fra Milan e Inter coi rossoneri avanti

Il calciomercato offre sempre grandi occasioni. Lo sono soprattutto quelle a costo zero, rappresentate appunto da calciatori con il contratto in scadenza a giugno. Per uno di questi si profila un derby tutto milanese tra Milan e Inter. Rossoneri avanti.

La stracittadina mercatara, in attesa di quella sul campo di domenica prossima, è già scattata per Andrea Belotti. Proprio stasera, contro la Sampdoria sconfitta 3-0 dal Torino di Juric, il bomber ha tagliato il traguardo dei 100 gol in Serie A. Dopo la partita, al microfono di ‘Dazn’, Belotti ha nuovamente risposto sul suo futuro senza però dare grosse novità. La sua volontà è chiara, fare il salto in una big. “Con Juric ho stretto un patto“.

Calciomercato Milan e Inter, Belotti sul futuro: “Patto con Juric. Valutazioni in corso”

“Con il mister sono stato chiaro e diretto sin dal primo giorno sulla mia volontà, che era quella di rimanere per poi fare delle valutazioni per prendere una decisione – ha detto Belotti – E’ questo il patto che ho fatto con mister Juric. Sono stato tranquillo perché io e l’allenatore siamo stati chiari”. Il Milan è davanti rispetto all’Inter e alle altre, perlomeno nelle preferenze del numero 9 che non ha mai nascosto la sua fede rossonera.