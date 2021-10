Torino-Sampdoria, forfait Brekalo: le condizioni del croato

Brekalo avrebbe dovuto giocare dall’inizio la gara tra Torino e Sampdoria valevole per l’undicesima giornata di Serie A

Avrebbe dovuto giocare dal primo minuto, invece Brekalo non è finito nemmeno in panchina. Nel riscaldamento pre Torino-Sampdoria, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie A, il classe ’98 croato ha accusato un leggero affaticamento muscolare.

Brekalo avrebbe anche potuto ‘forzare’ e scendere ugualmente in campo, ma Juric ha preferito non rischiarlo optando per l’inserimento al suo posto di Linetty. Le condizioni dell’ex Wolfsburg, quindi, non preoccupano: dovrebbe rientrare già con lo Spezia.