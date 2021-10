Calciomercato Inter e Milan, nuovo derby per il colpaccio a zero

Inter e Milan a caccia di rinforzi in attacco: l’occasione può essere a costo zero, ma può profilarsi un nuovo derby di mercato

Un inizio di stagione complicato dagli infortuni e un rinnovo di contratto che ancora non arriva. La situazione relativa ad Andrea Belotti continua a tenere banco in casa Torino, con l’attaccante che ancora non ha prolungato il proprio contratto, in scadenza a giugno.

Chiaramente la situazione contrattuale pone Belotti al centro del raggio di osservazione di numerosi club. In Serie A ci pensano Roma e soprattutto Inter e Milan, con i nerazzurri che cercano una prima punta di peso e i rossoneri a caccia di un erede di Zlatan Ibrahimovic. Attenzione però anche alla Fiorentina, che potrebbe puntare sul ‘Gallo’ per rimpiazzare Dusan Vlahovic. In merito al suo futuro, Juric è stato chiaro: il giocatore non partirà a gennaio.

Arsenal e Tottenham fanno sul serio per Belotti

Ecco perché Belotti potrebbe rivelarsi una grande occasione a costo zero. A ostacolare i club italiani ci sarebbero però le società inglesi. Come riferisce ‘Tuttosport’, il giocatore piace da tempo in Premier League e già in passato sia top club come il Manchester United sia altre società dalle importanti disponibilità finanziarie, come il West Ham.

Sarebbero però due società in particolare quelle maggiormente interessate ad acquistarlo a zero. Si tratta di Tottenham ed Arsenal, pronte ad un vero e proprio derby per arrivare al giocatore italiano. Paratici è un estimatore del classe 1993 ed è pronto a dare battaglia ai ‘Gunners’. Per evitare tutto questo, il Torino spera in Juric: l’allenatore croato è chiamato a risollevare il giocatore e convincerlo a firmare un prolungamento contrattuale.