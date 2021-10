La classifica di Serie A dopo Torino-Sampdoria, match disputato oggi alle ore 20.45 allo stadio Olimpico-Grande Torino

Il Torino si aggiudica il terzo anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Un successo importante per la formazione granata, che tra le mura amiche ha superato la Sampdoria col risultato di 3-0. Risultato sbloccato al 17′ con un gol dell’ex Praet, dopo una grande azione sull’asse Linetty-Sanabria. Il raddoppio al sesto minuto di gioco della ripresa con il diagonale vincente e decisivo di Singo. Al 67′ ospiti in inferiorità numerica per l’espulsione comminata ad Adrien Silva per proteste, prima del palo di Belotti che nel finale cala il tris dopo un’altra marcatura annullata per fuorigioco.

Torino-Sampdoria 3-0: 17′ Praet, 51′ Singo, 93′ Belotti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 28 punti, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta* 19, Lazio* 18, Juventus* 15, Fiorentina 15, Hellas Verona* 15, Sassuolo 14, Torino* 14, Empoli 12, Bologna 12, Udinese 11, Sampdoria 9*, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più