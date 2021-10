Leonardo dice tutto: l’annuncio su Kessie e Theo Hernandez

Leonardo fa chiarezza sulle prossime mosse di mercato del Paris Saint-Germain: l’annuncio su Kessie e Theo Hernandez

E’ un Leonardo che alza la voce quello che parla dopo la partita del Psg contro il Lille, vinta dalla squadra di Pochettino. Il direttore sportivo del club parigino sbotta e afferma che “si sta superando il limite”.

Il riferimento è alle critiche arrivate ad allenatore e squadra, soprattutto i fuoriclasse come Messi e Neymar. Leonardo allora reagisce: “Non giochiamo ancora come vorremmo ma abbiamo fatto dieci vittorie, un pareggio e una sconfitta ed abbiamo 10 punti di vantaggio in campionato. Non si può parlare in questo modo di Messi, Mbappe, Neymar, Verratti“.

Il dirigente continua: “Non mi piace il modo di giudicare. C’è un modo di parlare, di criticare gratuitamente, che è un po’ troppo”. Leonardo difende anche Messi e Neymar: “Non sono preoccupato, Messi ha passato più tempo in Nazionale che qui, Neymar è ingiustamente criticato. I conti li faremo alla fine”. Ma nelle dichiarazioni di Leonardo c’è anche spazio per il mercato e in particolare per due calciatori di Serie A indicato come obiettivo del Psg: Kessie e Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Leonardo su Kessie e Theo Hernandez

Il Milan fa i conti con la situazione contrattuale di Kessie, in scadenza a fine stagione. Il rinnovo appare difficile e l’ivoriano è destinato a lasciare i rossoneri al termine del contratto, come già accaduto con Calhanoglu e Donnarumma.

Il centrocampista potrebbe fare lo stesso percorso del portiere anche se Leonardo – come riportato da ‘sportmediaset.it’ – è chiaro da questo punto di vista: “Non c’è stato nessuno contatto con Kessie e Theo Hernandez“. Nessun approccio quindi, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, anche per il terzino francese, da tempo accostato al Psg.