Milan, Giroud che elogi a Ibrahimovic | E avvisa Deschamps

Tra la Nazionale e il Milan, Olivier Giroud parla a tutto campo, soffermandosi anche sul rapporto con Ibrahimovic

Parlando a ‘BeIn Sports’ Olivier Giroud è tornato a parlare del suo rapporto con Deschamps e della recente esclusione dalle convocazioni della Francia. “La maglia azzurra è cara a tutti, è un privilegio e un orgoglio averla indossata. Ora sono concentrato sul Milan al 100%: mi chiede molta energia, ma ovviamente non dimentico la Francia”.

L’attaccante spiega di essere pronto a tornare in Nazionale: “Non ho chiuso la porta, non so se dirò mai che mi ritirerò dalla Nazionale. C’è un allenatore che fa le scelte, io sono disponibile come sempre”.

Milan, Giroud: “Ibrahimovic un leader”

Dalla Francia al Milan e al compagno di squadra: Zlatan Ibrahimovic. Giroud dice: “Ha un modo di comunicare che è speciale. E’ importante negli spogliatoi con la sua esperienza ed è molto rispettato. E’ un po’ il ‘capo’: qui ha fatto grandi cose ed è un leader. E’ naturale con la sua esperienza e il suo carisma”.