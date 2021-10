Juventus, esonero Allegri: così può saltare la panchina

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Massimiliano Allegri in panchina

Non c’è più margine d’errore per la Juventus che questo pomeriggio è chiamata a fare risultato pieno in campionato contro il Verona dopo due passi falsi consecutivi. Prima il pari recuperato solo nel finale a San Siro contro l’Inter e poi la sconfitta casalinga contro il Sassuolo hanno incrinato le certezze che stava ritrovando la compagine di Allegri.

La seconda avventura del tecnico livornese in bianconero non è quindi fin qui indimenticabile, con i risultati che per ora vedono una Juventus ben lontana dalle posizioni di testa per le quali normalmente è abituata a competere. Lo stesso Allegri è stato di conseguenza criticato aspramente e qualche dubbio inizia ad aleggiare tra una piccola parte dei tifosi.

LEGGI ANCHE >>> ‘Colpaccio’ Juventus: sarà la prima firma del calciomercato invernale

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno scelto: Allegri out ad una condizione

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio al destino di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è tranquillamente saldo sulla panchina del club di Agnelli, ma per il 59,2% dei votanti meriterebbe l’esonero con una Juventus fuori dalle prime quattro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’annuncio che scombina i piani bianconeri

Per il 24,5% la separazione dovrebbe arrivare anche con una stagione da zero titoli. Più distanti le altre ipotesi: