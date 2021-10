Calciomercato Juventus, l’annuncio che scombina i piani bianconeri

Calciomercato Juventus, si allontana un obiettivo dei bianconeri: l’annuncio coglie tutti di sorpresa, l’acquisto può sfumare.

Difficoltà evidenti in questo periodo per la Juventus, alle prese con l’inizio di un nuovo ciclo e una opera di ricostruzione non facile, come dimostrato dal ko con il Sassuolo. L’avvio di stagione, per ora, vede i bianconeri molto lontani dalle posizioni in cui ci si aspettava di vederli.

Società che tra gennaio e l’estate interverrà di certo sul mercato per rinforzare la rosa di Allegri, che ha bisogno di diversi innesti di qualità. Obiettivi primari, un attaccante di spessore e un centrocampista di tecnica e fisico. Ma anche un difensore per iniziare a pensare alla successione di Chiellini e per colmare un eventuale addio di de Ligt. Uno degli obiettivi bianconeri, però, si allontana decisamente.

Calciomercato Juventus, Rudiger verso la permanenza al Chelsea

Si tratta dell’ex romanista Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea ma che pare invece intenzionato a rimanere a Londra. E’ quanto emerge dalle sue dichiarazioni in una intervista al ‘Guardian’, dove ringrazia Tuchel per avergli dato ‘nuova vita’.

“Mi ha detto cosa si aspetta da me, che faccia il mio gioco naturale: essere aggressivo, essere un leader – spiega – Sul mio rinnovo di contratto, ne sto parlando con il mio agente e con Marina Granovskaia. Sono felice qui, le speculazioni non mi interessano, sono concentrato su ciò che devo fare”. Dunque, niente ritorno in Serie A per il tedesco, che nel precedente corso tecnico dei ‘Blues’ sembrava destinato a cambiare aria.