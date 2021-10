Calciomercato, 45 milioni a gennaio: Zapata porta il bomber alla Juve

La Juventus potrebbe tornare a caccia di un attaccante nei prossimi mesi. La soluzione potrebbe arrivare indirettamente ‘grazie’ a Duvan Zapata

L’attacco della Juventus ha incassato, e non poco, il contraccolpo tecnico dell’addio di Cristiano Ronaldo. L’arrivo di Kean e la permanenza di Morata non hanno fin qui prodotto i frutti sperati, con pochi gol all’attivo rispetto a quelli che inevitabilmente garantiva il cinque volte Pallone d’oro. Un vuoto di potere importante sotto porta, che il club di Agnelli potrebbe provare a colmare nelle prossime sessioni con un nuovo numero nove.

Il futuro dell’attacco della Juventus potrebbe essere in qualche modo legato anche a quello del Chelsea campione d’Europa che ha invece in Romelu Lukaku il proprio faro offensivo.

Calciomercato Juventus, Zapata ‘sblocca’ Werner: il Chelsea sull’atalantino

Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, Thomas Tuchel sta cercando un attaccante che possa competere con Lukaku e la fiducia in Timo Werner sta diminuendo. L’idea era di liberare il nazionale tedesco a fine stagione ma l’urgenza di un bomber potrebbe portarlo all’addio già a gennaio con un nuovo centravanti a Londra. In questo senso i ‘Blues’ avrebbero pronta un’offerta da 45 milioni di euro per provare a convincere l’Atalanta per Duvan Zapata.

Il colombiano ha 30 anni ed un contratto in scadenza 2023 e a Bergamo sanno che potrebbe essere una delle ultime chance per monetizzare così. Qualora Zapata dovesse davvero finire a Londra, potrebbe liberarsi la strada della Juventus per Timo Werner, centravanti in cerca di squadra e stimato a Torino.