Calciomercato Juventus e Milan, irrompe Mourinho | Salta il colpo gratis

Particolarmente vigili sul calciomercato degli svincolati, Juventus e Milan dovranno vedersela anche con la Roma per rinforzare la rosa

Alle prese con le vicende di campo, Juventus e Milan hanno già iniziato a pianificare le strategie in vista di gennaio e della prossima stagione. I radar delle due dirigenze sono orientate soprattutto sul calciomercato dei calciatori in scadenza a giugno 2022.

Una strategia che potrebbe portare bianconeri e rossoneri in rotta di collisione su alcuni obiettivi condivisi. A centrocampo, ad esempio, entrambi i club stanno monitorando la situazione di Tolisso e Witsel. Restando in Germania, c’è da seguire l’evoluzione del caso Sule, ma il calciatore del Bayern Monaco non è l’unico difensore finito sul taccuino di Cherubini e Massara. Alle prese il primo con la necessità di ringiovanire la difesa e il secondo con la difficile trattativa per il rinnovo di Romagnoli, i due dirigenti hanno messo nel mirino Dan Axel Zagadou.

Calciomercato Juventus e Milan, anche la Roma su Zagadou

Pronto al rientro dopo un grave infortunio, il difensore francese sin qui non ha ricevuto segnali ufficiali in merito ad un potenziale rinnovo e la sua situazione contrattuale ha allettato anche la Roma. Alla ricerca di un difensore mancino, la dirigenza giallorossa, secondo asromalive.it, ha ricevuto notizie da alcuni intermediari sul calciatore, anche in vista di gennaio.

A differenza di Juve e Milan, infatti, la squadra capitolina potrebbe valutare un arrivo immediato di Zagadou e considerare un indennizzo per il Borussia Dortmund, in modo da soddisfare le richieste di José Mourinho.