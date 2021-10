Primi problemi tra Allegri e la Juventus, spunta il clamoroso retroscena!

Spunta il retroscena di calciomercato che riguarda Max Allegri e la Juventus, alle prese con le critiche dei tifosi dopo i risultati negativi

Quindici punti in dieci partite, tredici gol subiti e quattordici fatti. La Juventus non è più una corazzata. Almeno per ora. E’ quanto emerge dopo la fase iniziale della stagione, che vede i bianconeri al settimo posto con ben tredici punti di distacco dalle capoliste Napoli e Milan. Nemmeno il ritorno di Max Allegri in panchina, finora, è servito alla società di Agnelli a riprendersi dalle delusioni già patite lo scorso anno. Così, per dirigenza, tecnico e giocatori si moltiplicano le critiche. Sui social, in effetti, c’è già chi paventa un possibile esonero per l’allenatore toscano.

Juventus deludente, primi scricchiolii con Allegri

Il legame tra Massimiliano Allegri e la Juventus ha resistito a una separazione e a due anni di lontananza ma, a 4 mesi dal suo ritorno a casa, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, si avvertirebbero i primi scricchiolii. Il tecnico che ha vinto cinque degli ultimi nove scudetti bianconeri, qualora proseguisse il momento negativo, potrebbe quindi essere messo in discussione. L’ultima sconfitta e performance cupa è arrivata mercoledì, in casa, contro il Sassuolo, che ha trionfato in pieno recupero grazie a un contropiede orchestrato da Berardi e finalizzato da Maxime Lopez. Una netta ripresa dei torinesi, sia sul piano delle prestazioni sia del risultato, è attesa già domani sul difficile campo del Verona.