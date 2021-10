Juventus, affondo pesantissimo: “Chiellini, ritirati”

Le dure parole di Furio Focolari su Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale e capitano della Juventus

Furio Focolari non usa mezzi termini nei confronti della Juventus e di Giorgio Chiellini. L’esperto giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio’, si è lasciato andare a dichiarazioni molto significative: “La Juventus cambia continuamente, anche in difesa. Il miglior giocatore della difesa sta creando problemi per l’anagrafe: secondo me sarebbe meglio che Chiellini smettesse. Va data fiducia a de Ligt che sembra sfiduciato, deve dimostrare il suo valore che è elevato. Allegri ci sta mettendo del suo”.

LEGGI ANCHE >>> Bordata sulla Juventus: “Tutta colpa di Cristiano Ronaldo”

Juventus, critiche di Focolari a Chiellini e Allegri

LEGGI ANCHE >>> Juventus, subito un attaccante per Allegri: lo ‘manda’ Vlahovic

Chiara, dunque, la critica di Focolari verso Chiellini e le scelte di Allegri. Il momento della Juventus, del resto, non è felice, come dimostrano le recenti prestazioni e risultati. Dopo dieci giornate di campionato, i bianconeri si trovano attualmente al settimo posto nella classifica di Serie A, a ben 13 punti di distanza dalle capoliste Napoli e Milan. Nell’ultima partita disputata allo Stadium di Torino contro il Sassuolo è arrivata una sconfitta beffarda a tempo quasi scaduto.