Gasperini prima di Atalanta-Lazio: “Var? Faccio fatica a capire”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato prima del match di Serie A in programma domani contro la Lazio

Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Atalanta-Lazio, ha rilasciato alcune parole in conferenza stampa: “Dobbiamo cercare di fare più punti in casa perchè sono indispensabili per la classifica. Palomino contro la Lazio è squalificato, ma ci sarà martedì. Merih Demiral dovrebbe rientrare domani, con Toloi dobbiamo invece essere più cauti. E’ un campionato difficile per tutti. Sappiamo di giocare contro un’avversaria di valore. La Lazio è una squadra che sta crescendo. E’ una buona squadra con principi di gioco diverso che sta cercando di mettere in pratica”.

Gasperini parla anche del Var: “In questo calcio faccio fatica a capire i falli di mano, il Var, i contrasti. Eppure sono dentro il calcio da tanti anni. Non lo capisco io, i giocatori e il pubblico. In troppe partite succedono imprevisti, ma soprattutto non c’è chiarezza. Il Var ha un peso. Non è tanto discutibile, di fronte all’immagine non capiamo più niente .L’espulsione di domenica per me è pesantissima. Var a chiamata? “No, ho già troppo lavoro da fare. Non devo essere io a chiamare un’ammonizione a un avversario”.