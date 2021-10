“Non mettono mai la faccia”: rabbia Gasperini dopo Atalanta-Udinese

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Atalanta-Udinese: la rabbia del tecnico nerazzurro contro il direttore di gara

Gian Piero Gasperini ha parlato a ‘Sky’ al termine di Atalanta-Udinese. Il tecnico ha commentato la rete presa in pieno recupero: “Continua il trend di gol a tempo scaduto. Non era una gara facile ma siamo riusciti a sbloccarla e dopo il gol potevamo fare qualcosa in più”.

Gasperini se la prende con l’arbitro dopo la sua espulsione: “Non ce l’avevo con nessuno. Non ho capito perché sono stato ammonito. C’era un fallo, lo stadio ha protestato ma non ho detto nulla. Questo è un problema arbitrale grandissimo. Non c’è stata una lamentela da parte di nessuno: questi signori non mettono mai la faccia, non parlano mai. Devono venire anche loro in televisione a parlare, facciano i professionisti come noi e mettano la faccia. Non ci stanno provando, questo è un gravissimo problema del nostro calcio in questo momento. Non c’è nessun professionista che resti venti anni qualunque cosa faccia”.

Atalanta-Bologna, Gasperini: “Ci è mancato ultimo passaggio”

Il tecnico poi continua: “Abbiamo avuto alcune situazioni dopo il gol e ci è mancato l’ultimo passaggio. In questo momento giochiamo tanto e ruotiamo anche molto davanti dove abbiamo le uniche alternative visto gli infortuni. Da chi subentra dobbiamo avere l’energia, la velocità perché non è facile giocare ogni tre giorni. Le partite vanno chiuse altrimenti basta un angolo per perdere il risultato”.