Arbitro Inter-Juventus, è bufera: “Difficile con Cuadrado”

Giampaolo Calvarese è tornato su Juventus-Inter dello scorso anno: le parole sul rigore Perisic-Cuadrado fanno discutere

E’ la domenica di Inter-Juventus, il derby d’Italia. Partita molto sentita quella tra le due squadre più vincenti in Italia e spesso caratterizzata da vibranti polemiche. Senza tornare indietro al famoso contatto Rolando-Iuliano, l’ultima sfida ha acceso il dibattito per il calcio di rigore fischiato alla Juventus per un intervento di Perisic su Cuadrado.

Un fallo di cui molto si è parlato e sul quale è tornato oggi, in un’intervista a ‘Il Centro’, Giampaolo Calvarese, l’arbitro di quella sfida. L’ex direttore di gara ritorna sull’episodio e ammette: “Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un calciatore molto difficile ad arbitrale. Ci sono giocatori che sono di difficilissima lettura e il colombiano è tra questi”. Parole che hanno inevitabilmente riacceso il dibattito e sui social i commenti sono stati al vetriolo.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, formazione stravolta:”Fuori Chiesa, gioca Bernardeschi”

Calvarese e Juventus-Inter, social scatenati: “Torna a fare origami”

Le dichiarazioni di Calvarese su Juventus-Inter dello scorso anno, proprio nel giorno in cui a ‘San Siro’ si giocherà il derby d’Italia accendono i social. In molti, soprattutto tifosi dell’Inter, sottolineano il ritardo nell’ammissione dell’ex arbitro ed altri rimarcano come “nel dubbio si fischia fallo alla Juventus“.

Ecco una serie di tweet:

Comodo il rammarico postumo.

Ma…il var che ieri per esempio ha richiamato, giustamente, Valeri non poteva portarlo a rivedere le immagini? Se si, perché non è successo o non l’ha fatto.#Calvarese — Roberto Pietra (@ticoti70) October 24, 2021

Comodo il rammarico postumo.

Ma…il var che ieri per esempio ha richiamato, giustamente, Valeri non poteva portarlo a rivedere le immagini? Se si, perché non è successo o non l’ha fatto.#Calvarese — Roberto Pietra (@ticoti70) October 24, 2021

Calvarese a Il Centro ha ammesso: “Ci sono calciatori difficili da arbitrare e Cuadrado è uno di quelli”. Ma non mi dire — Simone Salines (@salines_simone) October 24, 2021

Calvarese: “Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare. Ci sono giocatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli.” Quindi nel dubbio diamo fallo alla juve.#InterJuve — The Gaal🥃 (@il_gentlemaw) October 24, 2021

Calvarese: “Cuadrado? Difficilissimo da arbitrare” Ma per cortesia torna a fare gli origami con le banconote e sta’ zitto. — Boccolomeo (@GodOfShovels) October 24, 2021