Serie A, Napoli-Bologna 3-0: doppietta Insigne, Spalletti aggancia il Milan

Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli torna a vincere con il Bologna: Spalletti aggancia il Milan in testa, doppietta Insigne

Show del Napoli contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Gli uomini di Spalletti tornano a vincere, dopo il pareggio all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Gli azzurri avevano la carica giusta per riconquistare da subito i tre punti e a farne le spese stavolta è stato il Bologna.

I padroni di casa sbloccano l’incontro al 18′ del primo tempo, con una pennellata da fuori di Fabian Ruiz. I partenopei, poi, gestiscono il risultato e nel finale della prima frazione approfittano di un penalty assegnato in loro favore per via di un tocco di mano in area di Medel, decisione che ha suscitato non poche polemiche. Insigne si presenta sul dischetto e caccia i fantasmi, siglando il raddoppio. Nei secondi 45 minuti la musica non cambia. Il Napoli continua a fare la partita e a rendersi pericoloso, quando al 61′ viene fischiato un altro rigore a suo favore, anche questo realizzato alla grande da Insigne. I campani agganciano in testa il Milan, che ora dovrà vedersela con la Roma.

LEGGI ANCHE>>> PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-BOLOGNA 3-0: Doppio Insigne, super Fabian

Napoli-Bologna 3-0, tabellino e classifica

Ecco il tabellino del match e la classifica.

LEGGI ANCHE>>> “Non c’è solo lui”: Giuntoli spaventa i tifosi del Napoli

Napoli-Bologna 3-0: 18′ Fabian Ruiz (N), 41′ e 62′ rig. Insigne (N)

CLASSIFICA SERIE A 10a giornata: Napoli 28, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Juventus 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Hellas Verona 12, Empoli 12, Bologna 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.