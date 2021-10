“Non c’è solo lui”: Giuntoli spaventa i tifosi del Napoli

Giuntoli torna a parlare di Lorenzo Insigne: le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli

Il Napoli ospita il Bologna per rispondere al Milan di Pioli e tornare in vetta alla classifica di Serie A al pari dei rossoneri. In campo dal primo minuto anche Lorenzo Insigne, che sembrava dovesse riposare. Spalletti invece non rinuncia al proprio capitano.

Insieme a Osimhen l’esterno sta letteralmente trascinando il Napoli, ma sul calciomercato tiene sempre banco la questione rinnovo. “Il rinnovo del contratto non mi condiziona. Per ora sono sereno e devo pensare solo al campo. Per questo ci sono gli agenti e il mio sta parlando spesso con la società”, ha recentemente dichiarato Insigne. Del capitano azzurro è tornato a parlare anche Cristiano Giuntoli.

Giuntoli torna a parlare di Insigne: le parole del dirigente del Napoli

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Giuntoli è tornato a parlare così di Lorenzo Insigne: “È importante, ma non c’è solo lui tra i giocatori importanti della squadra. Credo che mister Spalletti abbia saputo dosare le energie di tutti. Con i cinque cambi è stato molto bravo a preservare le forze di tutti”. Insigne, dunque, non è irrinunciabile: messaggio di Giuntoli anche sul rinnovo ancora in stand-by?

Il dirigente ha poi concluso: “Giocare per ultimi? Non fa differenza, dobbiamo saperci isolare e pensare alla nostra gara. Questo è il segreto delle squadre vincenti e dovrà esserlo anche per noi”.