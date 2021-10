PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-BOLOGNA 3-0: Doppio Insigne, super Fabian

Napoli-Bolgona chiude il turno infrasettimanale. Azzurri in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo. Insigne cala il tris

PAGELLE NAPOLI

Ospina 6 – Primo tempo dove incide solo con un’uscita. Nel secondo tempo, ancora meno lavoro, solo una deviazione in corner nel finale

Di Lorenzo 6.5 – Bene in fase offensiva, molto attento in fase difensiva, con una serie di chiusure di gran livello. Non spegne la sua azione col passare dei minuti

Rrahmani 6.5 – Primo tempo di ordinaria amministrazione su Barrow, anche nella ripresa contrasta con certezza

Koulibaly 6.5 – Non deve esaltarsi, gestione e poco altro contro un Bologna poco incisivo

Mario Rui 6.5 – Funziona la catena con Insigne, si vede con pericolosità nella trequarti felsinea (87′ Ghoulam sv)

Anguissa 6.5 – Prende la solita dose importanti di palloni, gara ordinata. All’improvviso, poi, scheggia la traversa, sfiorando la gran conclusione vincente dalla distanza (75′ Demme – Fa il suo, con precisione)

Fabian 7.5 – Un gol fantastico, il terzo stagionale, che apre il match. Una traiettoria difficilissima che sembra quasi facile calciata dallo spagnolo. Gioca a memoria da play

Elmas 6.5 – Assist per Fabian, buon primo tempo, di sostanza. Nella ripresa si dimostra valido jolly offensivo (75′ Mertens 6.5 – Entra mettendoci tanta qualità, sfiora anche il gol)

Lozano 6.5 – Recupera il pallone in occasione del gol, si fa sentire in pressing ed in accelerazione. Lavora tanto per la squadra, ma si vede poco il suo spunto dirimente (65′ Politano 6 – Diversi cross, ingresso di personalità)

Osimhen 7 – Si procura il rigore, è un demonio per i centrali avversari. Non lo tengono mai davvero completamente: scippa il pallone a Mbaye per trovare il secondo rigore. Medel lo sognerà per diverse notti. Gli manca solo il gol

Insigne 7.5 – Scaccia i fantasmi dal dischetto, trova una prestazione sempre di spessore, con passaggi chiave a ripetizione. Lo stesso capitano è l’uomo che imbecca Osimhen nell’azione del rigore. Raddoppia con freddezza con il secondo rigore prima di uscire (65′ Zielinski 6.5 – Segnali importanti di miglioramento della condizione)

All. Domenichini 7 – Nove vittorie ed un pareggio, pazzesco come gioca il Napoli. Gara perfetta e vetta riconquistata

PAGELLE BOLOGNA

Skorupski 6 – Incolpevole sui gol, qualche buon intervento che limita i danni

De Silvestri 5.5 – Si trova in grande difficoltà tra Insigne e Mario Rui

Medel 5 – Procura il rigore del raddoppio, specchio delle incertezze sullo scatenato Osimhen. Non molla anche nei momenti più duri, ma tante lacune

Theate 6 – Si disimpegna sempre con intelligenza, cerca anche di esser pericoloso

Mbaye 4.5 – Tanta fatica a supportare De Silvestri, fronteggiando la catena di sinistra del Napoli. Procura, facendosi fregare il pallone da Osimhen in area, il secondo rigore proprio per un intervento sul nigeriano per recuperare il pallone (63′ Skov Olsen – Praticamente, mezz’ora di poca presenza)

Svanberg 4.5 – Perde troppi palloni, non riesce a dare qualità alla manovra del Bologna, diventa un incubo filtrare il Napoli

Dominguez 5 – Dovrebbe alimentare il gioco del Bologna, riesce male l’uscita palla (76′ Binks sv)

Vignato 5 – Qualche lampo di qualità, scarsa continuità (75′ Sansone 6 – Si vede molto di più del compagno in pochi minuti)

Hickey 6 – Si disimpegna in modo sufficiente in un ruolo non suo, cerca di limitare i danni in fase difensiva (81′ Dijks sv)

Orsolini 4.5 – Gli manca lo spunto, sciupa la chance di mettersi in mostra: unico mezzo sussulto da calcio piazzato

Barrow 5 – Non funziona da punta centrale. Ha bisogno di Arnautovic per esaltarsi, ma non c’è (81′ Van Hooijdonk sv)

All. Mihajlovic 5 – Mai davvero in partita: troppo Napoli, poco, pochissimo Bologna

PAGELLA ARBITRO

Serra 6.5 – Si ravvede sul rigore non assegnato al Napoli, utilizza il Var nel modo giusto. Anche il secondo penalty ci sta

TABELLINO

RETI: 18′ Fabian, 41′ rig. e 61′ rig. Insigne

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (87′ Ghoulam), Anguissa (75′ Demme), Fabian, Elmas (75′ Mertens), Lozano (65′ Politano), Osimhen, Insigne (65′ Zielinski). All. Domenichini. A disp. Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna

BOLOGNA (3-4-2-1) Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mbaye (63′ Skov Olsen), Svanberg, Dominguez (76′ Binks), Vignato (75′ Sansone), Hickey (81′ Dijks); Orsolini, Barrow (81′ Van Hooijdonk). All. Mihajlovic. A disp. Bardi, Bagnolini, Binks, Sansone, Skov Olsen, Snattande, Van Hooijdonk, Schouten, Pyyhtia, Dijks, Cangiano

ARBITRO: Marco Serra di Torino

AMMONITI: Anguissa (N), Medel (B)

ESPULSI: