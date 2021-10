Trapelano le prime indiscrezioni sulla vittoria del Pallone d’Oro 2021: niente da fare per Jorginho, battuti Messi e Cristiano Ronaldo

Sembra già deciso il vincitore del Pallone d’Oro del 2021. Mentre in Italia incrociamo le dita per la vittoria finale di Jorginho, alla luce del successo agli Europei 2020 disputati quest’estate e il trionfo anche in Champions League con il Chelsea, l’indiscrezione arriva dalla Spagna, precisamente da ‘Marca’. Il quotidiano sportivo ha pubblicato la classifica finale del premio dopo che la scorsa settimana si sono chiuse le votazioni da parte dei giornalisti: il podio è stato, così, già scritto.

Pallone d’Oro, niente Messi | Vincitore per la prima volta

A vincere sarebbe Robert Lewandowski, l’attaccante del Bayern Monaco sponsorizzato dalla maggior parte dei giocatori del campionato tedesco: subito dopo di lui, in ordine, Lionel Messi e Karim Benzema. Nulla da fare per Jorginho, invece, che è rimasto fuori dal podio, precisamente alla quinta posizione.

Grande anche la delusione per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese, dopo un anno in sordina con la Juventus e un trasferimento al Manchester United tra le numerose polemiche, è arrivato solo nono in classifica. Sopra di lui Salah, Mbappe, Kante e Haaland. Fuori dalla top ten invece Donnarumma, che precede di due posizioni Chiellini, l’unico giocatore di un club italiano presente nei primi 20 classificati, complice sicuramente la vittoria dell’Europeo di quest’estate.

LA CLASSIFICA SECONDO MARCA

1- Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

2- Leo Messi (PSG)

3- Karim Benzema (Real Madrid)

4- Mohamed Salah (Liverpool)

5- Jorginho (Chelsea)

6- Kylian Mbappe (PSG)

7- N ‘Golo Kanté (Chelsea)

8- Erling Haaland (Bortmund)

9- Cristiano Ronaldo (Man. United)

10- Kevin de Bruyne (Man. City)

11- Gianluigi Donnarumma (PSG)

12- Luka Modric (Real Madrid)

13- Giorgio Chiellini (Juventus)

14- Harry Kane (Tottenham)

15- Bruno Fernandes (Man. United)

16- Ruben Dias (Man. City)

17- Romelu Lukaku (Chelsea)

18- Pedri (FC Barcelona)

19- Neymar (PSG)

20- Riyad Mahrez (Man. City)