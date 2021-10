Juventus, tifosi chiedono dimissioni Allegri: “Non poteva darsi all’ippica?”

Il giorno dopo Juventus-Sassuolo tifosi bianconeri ancora inferociti per la sconfitta, le maggiori critiche sui social sono per Allegri

Onori ed oneri, è il destino degli allenatori di calcio. E così, dopo la serie di vittorie consecutive tra campionato e Champions e di ‘corto muso’ che avevano risollevato la Juventus, per Massimiliano Allegri è di nuovo il momento delle critiche.

Il giorno dopo la clamorosa sconfitta interna con il Sassuolo, i tifosi bianconeri sono ancora furenti per la prestazione della squadra e per la gestione da parte dell’allenatore livornese. Resta tra le principali tendenze, su Twitter, l’hashtag #AllegriOut. Il ritorno a Torino, finora, decisamente non è andato come previsto. Insomma: la storia d’amore pare proprio finita.

Juventus-Sassuolo, Allegri sul banco degli imputati: “Dove sono quelli che davano la colpa a Sarri e Pirlo?”

Commenti ancora scatenati nei confronti del livornese, accusato di non riuscire a cambiare marcia alla sua squadra e di essere rimasto ancorato a concetti antiquati a livello calcistico, scaricando le responsabilità sui giocatori senza assumersene. “Non c’è un briciolo di gioco”, si legge. “Non poteva darsi all’ippica?”, ci va pesante qualcun altro. E c’è chi rivaluta il recente passato: “Non era colpa di Sarri e Pirlo, ma dei disastri della dirigenza”.

Dove sono tutti quelli che davano la colpa a Sarri e Pirlo? Quelli che non hanno intuito i disastri provocati dall'arroganza di dirigenti capaci di buttare 300 mln per CR7 e prendere parametri zero sopravvalutati? Mica staranno dicendo che ora il problema è la rosa? #Allegriout — AB BI (@ABBI45023611) October 28, 2021

Lasciando perdere Adani … allegri ha dimostrato in questi mesi dì non essere un allenatore con idee dì gioco precise e non ha più nemmeno chi possa risolvere le partite da solo… i titoli fanno parte del passato… il presente ci dice #allegriout — AleClini (@clini_ale) October 28, 2021

Gran lezione di calcio di Dionisi al fantino, ora aspetto solo i campioni di malafede nel dire "colpa delle lacune tecniche" pur di non criticare chi sta compiendo l'impresa di rovinare un fuoriclasse come #chiesa#JuventusSassuolo#AllegriOut#Allegri — Gullo the G.O.A.T (@Bincofficial1) October 28, 2021

Io gli davo fino alla 10° x giudicarlo! Ecco ora -13 punti dalla vetta che je voi dì,perdere in casa con Empoli e Sassuolo, oltretutto al '95 in contropiede che nemmeno nelle giovanili..senza idee,senza un gioco,vergogna!ma nn poteva darsi all'ippica? #AllegriOut #JuveSassuolo — Cate (@Cate1081) October 28, 2021