C’è l’accordo per la cessione a gennaio: via libera Milan

Non sarà rinnovato il contratto dell’attaccante: deciso l’addio a gennaio, sulle sue tracce ci sono anche Milan e Napoli

Nessun accordo per il rinnovo, l’intesa invece c’è per l’addio a gennaio. Tra Jordan Larsson e il Cska Mosca si è arrivati ai titoli di coda. L’attaccante svedese, classe 1997, ha il contratto fino al 2023 con la società russa ma i colloqui per il prolungamento si sono rivelati infruttuosi.

Lo scrive ‘aftonbladet.se’ secondo cui tra Larsson e la società moscovita si sarebbe giunti ad un accordo per la separazione già nel mercato di gennaio. Le parti hanno stabilito che basterà una cifra inferiore ai 10 milioni per anticipare l’addio. Una decisione che riguarda da vicino anche alcune compagini di Serie A.

Calciomercato Milan, Larsson via a gennaio: il prezzo

Lo stesso quotidiano svedese, infatti, scrive che Milan, Napoli e Fiorentina hanno acceso il loro interesse nei confronti dell’attaccante 24enne. Un calciatore che non piace però soltanto alle tre italiane.

Larsson, infatti, è nel mirino anche del West Ham e del Wolfsburg con il club tedesco che lo ha cercato anche in passato. Per tutti il prezzo è già stabilito: meno di dieci milioni di euro per il sì.