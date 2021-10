Milan, colpo in Francia a rischio: spunta il Newcastle di Pif

Le ultime di calciomercato Milan provengono dalla Germania e non sono positive per i rossoneri: il Newcastle targato Arabia Saudita pronto a soffiare un obiettivo

Vicino al Milan l’estate scorsa, ora potrebbe arrivare a gennaio considerato che in tale mese i rossoneri dovranno fare a meno sia di Bennacer che di Kessie, entrambi impegnati in Coppa d’Africa. L’operazione, però, rischia di saltare per ‘colpa’ del Newcastle.

Il giocatore in questione è Romain Faivre, mezz’ala offensiva franco-algerina di proprietà del Brest. Vuole il Milan da mesi e da mesi il Milan vuole lui, ma alla fine potrebbe spuntarla il Newcastle. Stando indiscrezioni tedesche e inglesi, infatti, il club inglese appena passato nelle mani del fondo Pif è molto interessato al 23enne. I ‘Magpies’ hanno adesso le possibilità economiche per sferrare il colpo, per battere la concorrenza del Milan.

