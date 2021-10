Continua l’incertezza nei risultati da parte di Allegri e della Juventus: ora la vetta della Serie A è sempre più distante

Dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo si complica la situazione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico, rientrato in bianconero dopo due anni di stop, sembra aver accusato il biennio lontano dai campi e non sta riuscendo a far rendere la Vecchia Signora come si aspettava Agnelli. I risultati, per ora, sono peggiori rispetto a quanto fatto da Andrea Pirlo alla sua prima esperienza in panchina e le critiche non stanno tardando ad arrivare, nonostante i successi in Champions League.

Esonero o dimissioni | Baratro Allegri e crollo Juve

I bianconeri sono a 13 lunghezze dal Milan capolista, con la zona Champions a quattro punti di distanza, ma con Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina molto più agguerrite: difficile ipotizzare un’inversione di rotta da parte della proprietà, che non sembra intenzionata a separarsi da Allegri nell’immediato. Si darà tempo al progetto, per far sì che i bianconeri possano ritrovare la strada smarrita dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e un repentino cambio nell’atteggiamento e nel modo di stare in campo.

Forte di un contratto firmato fino al 2025, le quote che vengono comunicate da Sisal Matchpoint sono sicuramente un sintomo di come le cose stiano cambiando attorno ad Allegri: l’esonero del tecnico toscano o le sue dimissioni entro Natale sono difficili, con una quota di 16, ma che intanto è diminuita rispetto alla precedente, che era a 33.