Definitivo ‘No’ al rinnovo: Inter, sprint di calciomercato sulla Juventus

Niente rinnovo e addio a parametro zero: il difensore stuzzica l’Inter che è in vantaggio sulla Juventus per il suo approdo in Serie A

Niente rinnovo e addio gratis. Quel che un tempo era una ipotesi difficile da realizzarsi, ora è praticamente una consuetudine. Sempre più calciatori scelgono di attendere la scadenza del contratto per andare via a zero.

Non fa eccezione Matthias Ginter, legato al Borussia Moenchengladbach soltanto fino al termine della stagione. Il 27enne difensore tedesco ha respinto la proposta di rinnovo come riportato da ‘Sport Bild’. Due le motivazioni dietro il no del calciatore. La prima è di carattere economico: l’offerta del club tedesco prevede un ingaggio inferiore a quello attuale per i problemi legati alla pandemia, proposta non ritenuta congrua da Ginter. Inoltre , il 27enne ha voglia di ambire a obiettivi più importanti rispetto a quelli fissati dal club.

Calciomercato Inter e Juventus, Ginter dice no al rinnovo

Proprio per questi due motivi, Ginter non ha intenzione di rinnovare con il Borussia ed è pronto ad andare via a parametro zero in estate. Tra qualche mese il calciatore potrà trattare e accordarsi con altri club e la Serie A non vuole farsi scappare l’occasione.

Il 27enne difensore anche della Germania piace all’Inter che al momento è la favorita, ma occhio anche alla Juventus. Anche i bianconeri potrebbero provare ad approfittare della situazione e provare Ginter gratis in Serie A nella prossima stagione.