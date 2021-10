L’Inter vuole regalare a Inzaghi il suo pupillo: occhio a Juventus e Milan

L’Inter può regalare un pupillo a Simone Inzaghi approfittando del rapporto complicato con l’allenatore: sfida a Juventus e Milan

Simone Inzaghi potrebbe abbracciare un suo ‘pupillo’ nelle prossime sessioni di mercato. C’è un nome che stuzzica l’Inter, ma che piace anche alle altre grandi d’Italia, Juventus e Milan su tutte.

Il nome è quello di Luis Alberto, numero 10 della Lazio, tornato titolare questa sera ma il cui rapporto con Sarri non è volge certo al sereno. Una situazione che potrebbe portare ad un addio a fine stagione se non già nel mese di gennaio. Il trequartista spagnolo non è certo privo di pretendenti. In Spagna si parla da tempo di un possibile ritorno al Siviglia, ma anche in Italia Luis Alberto è molto apprezzato.

Calciomercato Inter, obiettivo Luis Alberto: sfida con Juventus e Milan

Come si legge anche su ‘fichajes.net’, Luis Alberto piace a Inter, Juventus, Milan e Napoli. In nerazzurro lo spagnolo ritroverebbe Inzaghi che lo ha lanciato con la Lazio al suo arrivo in Italia.

Toccherà al calciatore nei prossimi mesi prendere una decisione sul suo futuro. Continuare in Italia, magari accettando la possibile offerta di uno di questi quattro club oppure decidere per il ritorno in Spagna, ascoltando le sirene spagnole.