Calciomercato Juventus, esonero Allegri |L’annuncio di Damascelli

Il Sassuolo di Dionisi affonda la Juventus all’Allianz Stadium e partono gli interrogativi su Allegri e sul suo ritorno in bianconero

Dionisi affonda la Juventus. Il Sassuolo espugna l”Allianz Stadium’ con un gol in pieno recupero di Maxime Lopez. Un passo indietro clamoroso per i bianconeri che dopo la serie di vittorie consecutive e il pareggio contro l’Inter sembravano aver imboccato la strada del rilancio.

Niente di tutto questo, almeno stando al risultato del turno infrasettimanale. Primo posto sempre più lontano, ma soprattutto la sensazione che questa Juve più di così non possa fare. Ed allora ecco tornare a galla gli interrogativi su Allegri e sulla scelta di riaffidargli nuovamente la squadra in estate. Ne parla Tony Damascelli su ‘radioradio.it’, parlando apertamente di “disastro a Torino, fallimento di Allegri, squadra cotta, sfinita nella testa”.

Juventus, Damascelli su Allegri: “Solo i conti lo salvano dal licenziamento”

Damascelli salva Chiesa e Dybala, gli unici calciatori da Juve, e definisce il resto dei calciatori “impiegati supersalariati, guidati da un capufficio che è rimasto a tre anni fa e ha perso di vista il campo”.

Una situazione che in altre condizioni avrebbe avuto come conseguenza l’allontanamento dell’allenatore. Invece così non sarà ma non certo grazie ai risultati. “Soltanto la situazione drammatica dei conti juventini – conclude Damascelli – non permette ad Agnelli di licenziare l’allenatore al quale ha garantito nove milioni all’anno per quattro stagioni”.