Non solo Lautaro Martinez, c’è l’accordo per un altro rinnovo importante

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Lautaro Martinez, l’Inter ha trovato l’accordo per un altro rinnovo importante: fumata bianca fino al 2025

Il rinnovo di Lautaro Martinez è soltanto il primo di una serie che si protrarrà nelle prossime settimane. L’Inter programma il futuro e lo fa anche con i prolungamenti di contratto. Dopo quello del ‘Toro’ è stato raggiunto l’accordo anche con Giuseppe Marotta.

L’amministratore delegato resterà nell’organigramma della società nerazzurra fino al 2025: come riferisce Fabrizio Biasin, opinionista della CMIT TV, tra il club lombardo e il dirigente è stato trovato l’accordo per continuare insieme nei prossimi tre anni. Approdato all’Inter nel 2018, dopo l’addio alla Juventus, Marotta continuerà con i nerazzurri per altre tre stagioni. Lo stesso dirigente ha affermato che l’Inter sarà il suo ultimo club.

Calciomercato Inter, Marotta rinnova: ora Barella

Dopo Lautaro Martinez i nerazzurri hanno quindi definito l’accordo anche con Marotta. L’amministratore delegato resterà fino al 2025, ma non è finita qui. In dirittura d’arrivo c’è anche il rinnovo di Nicolò Barella che sarà blindato con un ricco adeguamento dell’ingaggio.

La questione rinnovi per l’Inter riguarderà poi nelle prossime settimane anche altri calciatori. Il caso più complicato è quello di Brozovic, in scadenza a fine stagione e per il quale si attende l’incontro per capire i margini per un nuovo accordo.