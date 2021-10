“Facciamo un altro sport”: D’Ambrosio replica alle polemiche sul rigore

Gol, salvataggio e polemiche per un presunto rigore: Danilo D’Ambrosio protagonista di Empoli-Inter, le sue parole nel post gara

Intervenuto nel post gara a ‘DAZN’ Danilo D’Ambrosio ha commentato la vittoria dell’Inter sul campo dell’Empoli.

Il difensore è partito dal gol realizzato e dedicato a Dumfries: “Non riuscivo a trovarlo e lui non capiva che cercavo lui. Era una dedica dovuta come concetto di squadra. La forza del gruppo negli ultimi anni ha portato ottimi risultati: dobbiamo continuare così. Conte? Sì, ce lo ha trasmesso lui questo concetto e Inzaghi lo porta avanti alla grande”.

Empoli-Inter, D’Ambrosio respinge le polemiche: “Giusto non dare il rigore”

Il calciatore nerazzurro torna anche sul presunto fallo da rigore a favore dell’Empoli di cui ha parlato Andreazzoli: “Come diceva Boskov? Fallo è quando arbitro fischia. La percezione avuta dal direttore di gara sul campo secondo me è quella giusta. Non si può fischiare tutto, altrimenti facciamo un altro sport. Dopo il mio tocco leggero, il calciatore fa altri due passi prima di cadere: non è il tocco che provoca subito la caduta. La decisione secondo me è corretta”.