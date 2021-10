Empoli-Inter, Andreazzoli non ci sta: “Lo vede anche mio nipote”

Empoli-Inter finisce 0-2, ma il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli non ci sta e protesta per un mancato rigore

“Stimo molto gli arbitri, fanno un lavoro difficile, ma il contatto è netto, perché non andare a vederlo? Lo vede anche mio nipote Tommaso che ha quattro anni…”. Non ci sta proprio Aurelio Andreazzoli, che dopo la partita tra il suo Empoli e l’Inter, vinta 0-2 dai nerazzurri, rimarca contro un mancato calcio di rigore per un contatto in area nerazzurra tra D’Ambrosio e Bajrami.

“Non credo che Chiffi abbia arbitrato male, anzi. Però andava aiutato in quest’occasione. Quello che vorrei fosse chiaro è che non ho mai parlato di arbitri, perché credo sia una categoria da difendere. Però questa sera ho chiesto cosa ci stesse a fare Valeri al Var. O era distratto o non riesco a capire. Com’è possibile che non li aiutino quando devono?” ha affermato il tecnico ai microfoni di ‘Dazn’.

“Lasciamo stare perdere con l’Inter – ha aggiunto – allo stesso modo posso accettare il rosso a Ricci. Però se dal Var vedi una situazione così chiara mi chiedo perché non si aiutino. Eppure è arbitro anche Valeri. Cosa mi ha detto Chiffi? Sono cose tra me e lui”. Infine un elogio ai nerazzurri: “L’Inter ha una forza esagerata. Tenti di fare quello che ti è possibile”.