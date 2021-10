Le Pagelle della sfida Empoli-Inter disputatasi stasera al ‘Castellani’ e valevole per la decima giornata di Serie A

L’Inter rialza la testa battendo l’Empoli al ‘Castellani’ grazie alle reti di D’Ambrosio e Dimarco. I nerazzurri di Inzaghi, in tribuna perché squalificato, tornano così a -7 dal Milan capolista.

Brozovic e Sanchez sugli scudi, male nell’Empoli Bajrami e Cutrone. Ecco le pagelle della sfida tra Empoli e Inter valevole per la decima giornata di Serie A:

LEGGI ANCHE >>> Inter spalle al muro: passivo record, il piano di Zhang

PAGELLE EMPOLI-INTER

EMPOLI

Vicario 7 – Non può nulla sul colpo di testa di D’Ambrosio. Non potrebbe anche su quello di Lautaro Martinez, ma in quel caso compie un vero e proprio miracolo. E l’argentino gli fa i complimenti.

Stojanovic 6 – Parte forte trovando anche un bel tiro all’incrocio murato da Handanovic, poi è costretto a ripiegare a causa della crescita di Dimarco. (Dall’82’ Fiamozzi sv)

Ismajli 5,5 – Qualche sbavatura di troppo, in generale mai segnali di insuperabilità.

Luperto 6 – Un incubo per lui D’Ambrosio: prima gli gli nega la gioia del gol e poi lo anticipa di testa nell’azione del gol.

Parisi 5,5 – Fino a stasera aveva collezionato solo 8′ in Serie A, e questo si vede benissimo. Pecca spesso di poca malizia, indietro fisicamente.

Zurkowski 5,5 – Sostanza e qualità nel primo tempo, nel secondo cala troppo. Il potenziale c’è ma gli manca continuità. (Dal 68′ Asslani 5 – Non entra in partita).

Ricci 4 – In difficoltà però quando l’Inter sale di giri. Si fa buttare fuori a inizio ripresa per un intervento scellerato su Barella.

Bandinelli 6 – Un paio di palloni interessanti in mezzo all’area. D’Ambrosio e Barella dalle sue parti, difficile fare meglio, ma sul piano dell’intensità nulla da dire. (Dal 68′ Henderson 5,5 – Fatica a lasciare il segno)

Bajrami 5 – Mai incisivo, eppure fra le linee avrebbe potuto far male all’Inter. (Dal 57′ Haas 6 – Più pericoloso di chi ha sostituito).

Pinamonti 6 – Ha voglia di dimostrare il proprio valore per ovvi motivi. Nel primo tempo un po’ di fastidio lo dà.

Cutrone 4,5 – Non l’ha vista quasi mai. (Dal 68′ Mancuso 5 – Non fa di più di Cutrone, ma quando entra la gara è chiusa).

All.: Andreazzoli 6 – Manda in campo una squadra preparata e tutt’altro che timida, ma il divario con l’Inter – a maggior ragione in inferiorità numerica – è troppo ampio. E’ un allenatore non un mago.

INTER

Handanovic 6 – Sporca i guantoni sul tiro di Stojanovic e su quello di Haas. Presente.

D’Ambrosio 7,5 – Ritorno da titolare col botto: salva un gol già fatto di Luperto e segna di testa a rimorchio un gol pesante.

De Vrij 6,5 – Mantiene l’ordine nelle retrovie nerazzurre. (Dal 79′ Kolarov sv).

Bastoni 6 – Un po’ timido. Inzaghi gli chiede di osare di più.

Darmian 7 – Non è il miglior terzino al mondo, ma è una sicurezza. Gioca sempre di gran mestiere.

Barella 6,5 – Motore sempre a mille e nel vivo della partita come di consueto, anche se stasera con meno qualità.

Brozovic 7 – Passano pochi minuti ed è già padrone del campo. Lo è fino alla fine. (Dal 72′ Vecino sv)

Gagliardini 6,5 – Preferito a Calhanoglu, fa la sua partita colpendo anche il palo (poteva esser più preciso) su cross teso di Darmian. (Dall’84’ Sensi sv)

Dimarco 7 – Una spina nel fianco e autore del gol che ammazza la partita. Sta diventando sempre più importante.

Lautaro Martinez 6,5 – Esce alla distanza dopo un primo tempo difficile. Non la mette dentro solo per ‘colpa’ di Vicario, poi serve un pallone superbo a Dimarco per il raddoppio. (Dall’84’ Dzeko sv).

Sanchez 7 – Alza il tasso tecnico della fase offensiva, servendo a D’Ambrosio un cioccolattino. Lampi di classe del giocatore eccezionale che fu. E che in parte ancora è, perlomeno quando sta bene. Voleva farla tutta, infatti quando viene sostituito si lamenta. (Dal 72′ Correa sv)

All.: Inzaghi (Farris in panchina) 7 – La sua Inter non fallisce l’appuntamento con la vittoria che era obbligata per tanti motivi, in primis per non perdere ulteriore terreno dal Milan. Ci voleva un po’ di coraggio nel lasciare i vari Skriniar e Dzeko in panchina, ma le scelte – vedi D’Ambrosio e Sanchez, ma anche Dimarco – lo premiano del tutto. Ora serve continuità.

Arbitro Chiffi 6,5 – Sembra avere il cartellino facile, ma il rosso diretto a Ricci è sacrosanto. Non giudica falloso l’intervento in area di rigore di D’Ambrosio su Bajrami: qualche dubbio c’è.

TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-2

34′ D’Ambrosio, 67′ Dimarco

EMPOLI (4-3-1-1): Vicario; Stojanovic (82′ Fiamozzi); Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski (68′ Asslani), Ricci, Bandinelli (68′ Henderson); Bajrami (57′ Haas); Pinamonti, Cutrone (68′ Mancuso). All.: Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij (79′ Kolarov), Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (72′ Vecino), Gagliardini (84′ Sensi), Dimarco; Lautaro Martinez (84′ Dzeko), Sanchez (72′ Correa). All.: Farris (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Chiffi (sez.Padova)

VAR: Valeri

AMMONITI: de Vrij, Luperto, Brozovic, Gagliardini

ESPULSI: Ricci

NOTE: 4′ recupero st