Nel corso del nostro TG alla CMIT TV è intervenuto anche il collega Emanuele Gamba che ha fatto il punto sulla Juventus

Emanuele Gamba, giornalista di ‘Repubblica’, è intervenuto oggi pomeriggio alla CMIT TV soffermandosi sulle vicende di casa Juventus: “È una squadra che è sempre sul filo. Se ogni partita la gioca partendo dall’idea di speculare sul risultato, sui momenti e riesce a vincerla o almeno a non perderla per il famoso corto muso, è chiaro che il rischio di andare a sbattere con questo muso prima o poi sia molto grande. Finchè la Juve resterà su questa linea difficilmente uscirà dal grigiore del momento. Per ora nella maggior parte dei casi è andata bene come con la Roma, nel derby, con lo Spezia, col Chelsea ed anche nei pareggi con Inter e Milan. O ha un netto miglioramento a livello di gioco o altrimenti è destinata a lottare per le posizioni attuali. La variante è l’organico con la qualità che si alza e la competitività di conseguenza”.

KEAN – “Non mi sento di giudicare Kaio Jorge. Allegri ha parlato di un calciatore sveglio che capisce il gioco. Sono qualità che Kean al momento non ha ancora sviluppato. La differenza tra i due per ora è soprattutto questa. In prospettiva se la Juve dovrà scegliere finirà per andare su Kaio Jorge anche perchè a parità di età si sta dimostrando più maturo. La maturazione di Kean si sta confermando più lenta del previsto“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Sassuolo, asse di mercato: cinque nomi in vetrina

Calciomercato Juventus, il destino di Morata e il centrocampo

Gamba ha proseguito sulla permanenza o meno di Alvaro Morata: “Morata nella sua carriera non ha mai dato sensazioni di assoluta affidabilità e a quelle cifre la Juve ci penserà molto. Dipenderà anche dalle alternative. Se Kaio Jorge si dimostrerà all’altezza della situazione potrebbe rimanere lui insieme a Kean. Oggi pensare che la Juve possa investire 35 milioni per il riscatto di Morata non è percorribile”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juve, bilanci in rosso: cessioni e colpi low cost

VLAHOVIC – “Vlahovic è superiore a Morata e se vengono confrontati per età, valore e stipendio e il prezzo non è tanto differente l’ago della bilancia andrebbe sicuramente sul serbo. Molto dipende anche dai metodi di pagamento. La Juve sta anche parlando con l’Atletico per ragionare sul riscatto di Morata per le modalità di pagamento. Sono discorsi un po’ scritti sulla sabbia”.

CENTROCAMPO – “Se qualcuno uscisse qualcuno potrebbe entrare. Allegri non è mai stato appassionato di acquisti a metà stagione. Inoltre vuole pesare bene Arthur che questa sera dovrebbe essere titolare. Se si rivela un calciatore importante l’urgenza di un centrocampista decade immediatamente. Se la Juventus avesse la possibilità di investire a gennaio penso andrebbe più su un centravanti”.