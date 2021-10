Inter-Juventus, intrigo in Supercoppa | Decisi luogo e data: sorride Spalletti

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi di nuovo, questa volta in Supercoppa: arriva l’ok su luogo e data dell’incontro

Terminato il weekend che ha visto nerazzurri e bianconeri fronteggiarsi a ‘San Siro’, è ancora tempo di Inter-Juventus: questa volta in Supercoppa italiana. La decisione su luogo e data dell’incontro sarebbe già stata presa.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il big match non si giocherà in Arabia Saudita: la Supercoppa dovrebbe giocarsi il 5 gennaio a ‘San Siro’. Il club meneghino, quindi, potrà giocare nello stadio di casa, anche se ci si aspetta una massiccia presenza di tifosi bianconeri. In settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità riguardo a questa decisione che, come vedremo, farebbe sorridere Luciano Spalletti.

Supercoppa italiana, Juve-Inter a ‘San Siro’ il 5 gennaio | E Spalletti sorride

La decisione di rimanere in Italia per giocare la Supercoppa avrebbe degli effetti, piuttosto importanti, anche sulla Serie A: giocando il 5 gennaio, infatti, si dovrebbero spostare i due incontri di Juventus e Inter. E, quindi, il 6 gennaio non si giocherebbe il big match tra Juve e Napoli. Questo scenario farebbe sorridere Luciano Spalletti, perché gli permetterebbe di avere i tre titolari che altrimenti sarebbero stati impegnati con la Coppa d’Africa.

La Lega di Serie A ha in contratto ancora un’edizione della Supercoppa a Riyad, ma gli accordi con i sauditi prevedevano l’esercizio di un’opzione che non è stata adempiuta. Si dovrebbe tornare in Arabia Saudita per la Supercoppa della stagione 2022-2023. Quest’anno, invece, dovrebbe toccare a ‘San Siro’ rinviando i match di campionato tra Juventus e Napoli e tra Inter e Bologna.